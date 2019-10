Savona, prorogato il termine per la presentazione dell'opera dedicata a Sandro Pertini

È stato prorogato il termine per la presentazione delle proposte artistiche legato al bando per la creazione di una statua per il presidente più amato dagli italiani Sandro Pertini.

Questa la decisione del comune di Savona in merito all'installazione di un'opera in onore dell'ex Presidente della Repubblica nell’ambito pedonale del nuovo complesso dell'ex Ospedale San Paolo di Savona, in "Piazza Pertini" che verrà inaugurato intorno ai primi di dicembre.

Il bando che scadeva il 15 ottobre è stato prorogato di un mese, quindi il prossimo 15 novembre si potranno conoscere le opere presentate e quella prescelta avrà uno stanziamento complessivo per la realizzazione di 30mila euro.

Lo scorso metà settembre era stata inoltre prorogata anche la raccolta fondi curata dalla Società Savonese di Storia Patria dopo che la somma raccolta si attestava solo intorno ai 3mila euro.

La Società ha aperto a suo nome un conto corrente bancario specifico – per puro spirito di liberalità e per agevolare l’iniziativa – su Banca Carige Spa, filiale di via Paleocapa, Savona: codice Iban: IT20M0617510603000001274780.