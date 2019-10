Savona, via ai lavori al Prolungamento di permeabilizzazione della pavimentazione

Sono iniziati da qualche giorno i lavori al Prolungamento di Savona, nei pressi del tempietto Boselli, per permeabilizzare la pavimentazione di tutti i vialetti grazie alle risorse Interreg Maritime (IT-FR) ADAPT.

"La nostra Amministrazione è da sempre attenta alle politiche sulla sostenibilità e, in questo caso, al tema dell'adattamento ai cambiamenti climatici" specifica il sindaco Ilaria Caprioglio.

I lavori termineranno entro fine gennaio, inizio febbraio 2020 per una spesa di 112.000 euro interamente finanziati dal progetto.

L'intervento mitigherà l'impatto delle forti precipitazioni piovose sul quadrilatero della zona di corso Mazzini, via Guidobono, via XX Settembre e via Belloro.