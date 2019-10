Tovo San Giacomo, nuova copertura in arrivo per la palestra comunale di via Accame

Nuova copertura in arrivo per la palestra comunale di via Accame a Tovo San Giacomo. Lo comunica il sindaco Alessandro Oddo con un post su Facebook:

"Stanno proseguendo velocemente i lavori per la nuova copertura della palestra comunale di via Accame - scrive il primo cittadino tovese - I lavori, affidati dall’Ufficio Tecnico Comunale a CIS 2000 di Settimo Milanese, per un importo di quasi 58.000,00 euro, prevedono oltre la fornitura e posa di un nuovo telone in pvc a doppia membrana, anche la perimetrazione della palestra con nuovi pannelli che sostituiranno il telone del progetto originale della nostra palestra".