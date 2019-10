D&E Animation a caccia di talenti alla Premiere de "I tartassati": la produzione indipendente sta già lavorando a un nuovo film

La tournée di "Game of Kings" non è ancora finita, in quanto chiuderà il 16 ottobre al cinema San Siro di Genova Nervi, tuttavia la produzione indipendente sta già lavorando a un nuovo progetto che sarà nelle sale nell'autunno 2020. Archiviata la serie fantasy di 9 episodi, grazie al successo ottenuto nei cinema e in TV (sarà messa in onda in prima serata nazionale su Telecity7gold), è già tempo di lavorare a "Parallel Worlds (mondi paralleli)", da un idea di Dario Rigliaco, che ci anticipa che sarà un vero e proprio viaggio nel tempo.

Al momento non sappiamo altro, ma questa sera in occasione della Premiere de "I tartassati", una rappresentanza della D&E Animation, invitata personalmente da Maurizio Silvestri, sarà in sala, ad osservare il progetto cinematografico al cinema teatro Splendor di Ovada, ore 21.