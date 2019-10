Gli spettacoli del 53° Festival di Borgio Verezzi in tournée in Italia e all’estero

Aggiunge il Sindaco Renato Dacquino: ”La diffusione a livello nazionale, la presenza di ogni spettacolo ‘nato’ a Borgio Verezzi nel tempo e in tanti luoghi, l'attenzione dei media e dei principali teatri italiani a questo ‘piccolo grande’ paese del teatro, capace di generare ed esportare valore a tutti livelli sono per tutti noi, per la nostra comunità, motivo di orgoglio e stimolo a migliorare sempre di più con la creatività, la competenza ed il buon uso delle risorse. Tutto questo contagia a livello locale tante e varie attività: corsi di formazione teatrale, manifestazioni quali Ragazzi sul Palco e Festival Teatrale dell'Unitre, collaborazione con scuole e progetti con giovani fotografi, ambiente attrattivo per girare film e base per ambientazione di progetti musicali.... C'è talento e questo fa bene a tutti, è uno stimolo in ogni settore. Infine il Teatro Gassman: in ideale sinergia con il Festival Teatrale di Borgio Verezzi, quest'anno si riparte con una programmazione interessante e irrinunciabile per chi crede che essere voglia dire esserci”.