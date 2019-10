"PuliAmo Cairo": una giornata di volontariato per la città

Un pomeriggio di volontariato dedicato alla pulizia di alcune zone della città. L'iniziativa "PuliAmo Cairo" (giunta alla quarta edizione) in programma per sabato 12 ottobre (ritrovo alle ore 14 in piazzale Garino - davanti al cimitero), è promossa dall'amministrazione comunale in collaborazione con la Consulta Giovanile.

Muniti di guanti e sacchi, si provvederà alla pulizia della pista ciclabile. Grazie alla preziosa collaborazione dell'Istituto "Patetta" di Cairo e del liceo "Calasanzio" di Carcare, verrà riconosciuto un credito formativo agli studenti aderenti all'iniziativa.

Si ricorda a tutti i partecipanti di munirsi di guanti da lavoro. In caso di maltempo, l'iniziativa verrà rinviata a sabato 19 ottobre.