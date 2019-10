Tecnologia Aml, Melis (M5S): “I drammatici fatti della scorsa estate ci siano da monito: dotiamoci di una tecnologia che potrebbe salvare vite”

“Il tragico evento che ha interessato il 27enne francese, caduto la scorsa estate mentre faceva un'escursione e purtroppo deceduto senza poter essere soccorso in tempo, dovrebbe farci riflettere e portarci a considerare di adottare, come da direttiva (UE) 2018/1972, la tecnologia detta 'Advanced mobile location' (Aml), un sistema che permette di geolocalizzare le chiamate da rete mobile mediante sistema GPS delimitando l’utente in uno spazio molto preciso, che può variare in media soltanto di una cinquantina di metri”.