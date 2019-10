Carcare, il Comune consegna all'Istituto Comprensivo una nuova fornitura di contenitori per la raccolta differenziata (FOTO)

Giovedì 10 ottobre l’amministrazione comunale carcarese ha consegnato all’Istituto Comprensivo di Carcare una nuova fornitura di contenitori per la raccolta differenziata.

“Abbiamo dotato tutte le classi di ogni grado di istruzione del Comprensivo di Carcare di un kit per la raccolta dei rifiuti plastica-carta-indifferenziato” spiega l’Assessore all’Ambiente e alla Cultura Giorgia Ugdonne.

“La scuola è già attiva nell’insegnare ai nostri bambini l’importanza del raccogliere i rifiuti nella maniera corretta, oltre che a sensibilizzarli sulle tematiche ambientali ed ecologiche. Il Comune intende contribuire in tal senso mediante questa fornitura, oltre che a portare avanti la collaborazione con la Proteo per dare seguito anche quest’anno alla giornata di formazione ed informazione nelle scuole. I giovani sono il futuro del nostro pianeta ed anche dalle piccole cose possono trarre insegnamenti importanti per imparare a rispettare l’ambiente - conclude - Colgo l’occasione per ringraziare la Dirigente Raffaella Battiloro per la collaborazione e la sua disponibilità".