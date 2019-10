Meteo: torna l'alta pressione, temperature su valori gradevoli

Tra la notte e il primo mattino residue piogge nelle aree interne del levante, in via di attenuazione. Nubi sparse sul resto della regione, più compatte sul settore centro-orientale, ma senza ulteriori fenomeni, maggiori schiarite a ponente, specie sull'Imperiese. Nel corso della giornata progressivo dissolvimento della nuvolosità con schiarite sempre più ampie fino ad avere cielo sereno ovunque in serata.