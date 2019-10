Cultura=Capitale: l'ex ospedale San Paolo apre alla creatività di 10 artisti savonesi

Una scritta incisa sull’intonaco fresco dell’ex ospedale di San Paolo di Savona per mano di dieci persone che rappresentano o che hanno dato un contributo significativo alla storia e alla cultura savonese. Cultura = Capitale sarà la nuova frase che sabato 12 ottobre alle 11.30 verrà realizzata sulle mura del ristrutturato edificio che prenderà vita nel mese di dicembre. In occasione della XV edizione della Giornata del Contemporaneo promossa da AMACI – Associazione Musei d’Arte Contemporanea Italiani, Dialoghi d’Arte, in collaborazione con la società San Paolo Spa, presenta quindi Cultura = Capitale una performance collettiva come omaggio e affermazione della cultura e della storia savonese.

Quelle stesse mura raccontano la resistenza partigiana in epoca fascista, quando ci furono uomini pronti a rischiare la propria vita per imprimervi parole dense di significato politico e sociale, celebrative dei personaggi di Gramsci e Pertini. Quelle scritte sono ancora lì a testimoniare valori che non si possono dimenticare.

A Pertini libero e Viva Gramsci la nuova proprietà San Paolo Spa e Dialoghi d’Arte aggiungono una scritta che segna l’inizio di un nuovo capitolo di storia e rafforza un concetto fondamentale per la società, quello della memoria.

"La performance rappresenta un gesto di riappropriazione collettiva da parte della città di un edificio che molto ha significato e ancora significa per la cittadinanza. Non sono solo i vincoli di tutela a testimoniare il valore storico e culturale dell’edificio per la città di Savona, ma anche i racconti di tutte quelle persone ancora in vita che tra quelle mura sono nate e di molte altre che lì sono state accolte e curate" spiegano da Dialoghi d'Arte.

"Cultura = Capitale è un’equazione tra sapere e patrimonio che vuole invitare a pensare alla conoscenza condivisa da tutti i cittadini come al vero patrimonio di un paese, di una regione, di una città. Il patrimonio culturale di un popolo è un bene comune di straordinaria ricchezza e complessità, che in tutte le sue diverse manifestazioni, deve essere protetto e sostenuto per la crescita civile, sociale ed economica della collettività. Per questo la cultura è il vero capitale di un popolo, la sua identità, la sua vera forza" continuano.

"L’antico Ospedale di San Paolo di Savona, i cui lavori di restauro e rifunzionalizzazione sono ormai in fase di completamento, rappresenta un perfetto esempio di come la cultura e la memoria siano un capitale da conoscere e valorizzare. Questo stesso restauro è espressione della cultura come bene comune. Prendersi cura di un edificio attraverso un restauro coraggioso come quello realizzato significa adoperarsi per il bene collettivo, non perdere la memoria del passato, perché guardare il passato è un atto necessario per capire come costruire il nostro futuro. Ed è proprio in questo momento storico, affetto da una crisi collettiva di memoria, che dobbiamo ricordare a noi stessi che il patrimonio culturale è un bene comune, che sia un edificio, una scritta, un valore" concludono.

La performance è un’idea di Dialoghi d’Arte ispirata all’opera Cultura = Capitale dell’artista cileno Alfredo Jaar, realizzata come scritta al neon per la prima volta nel 2012 per la facciata della Biblioteca Nazionale Universitaria in piazza Carlo Alberto a Torino.