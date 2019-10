Servizio Civile Universale 2020: disponibili 12 posti alla Croce Rossa a Vado Ligure-Quiliano sul progetto “Io, Tu, Noi… e l’Ambulanza”

Il Dipartimento per le politiche Giovanili insieme a Servizio Civile Universale ha accolto il progetto presentato dal Comitato Croce Rossa Italiana di Vado Ligure - Quiliano per il Servizio Civile Universale 2020.

Il progetto approvato “Io, Tu, Noi… e l’Ambulanza” prevede l’inserimento di dodici candidati selezionati per le attività quotidiane di trasporto sanitario sia ordinario che urgente.

La grande novità di quest’anno è soprattutto nella modalità di presentazione delle domande: sarà possibile candidarsi esclusivamente on-line Le domande per candidarsi come Volontario per il Servizio Civile per l’anno 2020 dovranno essere inviate on-line entro e non oltre le ore 14 del il 10 ottobre 2019.

Possono candidarsi al Servizio Civile Universale giovani di entrambi i sessi, con una età compresa tra i 18 ed i 28 anni. I dodici giovani selezionati dall’apposita commissione, riceveranno una specifica formazione sia sul Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, che sulle attività di Croce Rossa Italiana. Infine i giovani concluderanno la formazione con il corso che li abiliterà ai trasposti sanitari ed al soccorso in ambulanza. L’attività del Servizio Civile Universale prevede un rimborso spese pari ad €439,50 mensili per i 12 mesi. Sono previste 25 ore di attività settimanali. Infine, una volta avviato il Servizio Civile, i candidati svolgeranno attività presso le nostre sedi di Vado Ligure (SV) e di Quiliano (SV).

Le candidature vanno inoltrate esclusivamente dalla piattaforma DOL (Domande OnLine).

Per i cittadini italiani residenti in Italia o all’estero o cittadini di un Paese extra Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia l’accesso alla piattaforma DOL avviene esclusivamente tramite SPID il Sistema Pubblico di Identità Digitale, attivabile presso qualsiasi Ufficio Postale.

Sul sito internet del Comitato Croce Rossa Italiana di Vado Ligure Quiliano alla pagina www.crivadoligurequiliano.it/ /2019/09/10/servizio-civile-universale-2020/ sono disponibili tutte le informazioni e le guide per la presentazione della domanda.

È comunque anche possibile contattare il Comitato Croce Rossa Italiana di Vado ligure-Quiliano ai seguenti recapiti:

E-mail: vadoligure@cri.it

Postacert: cl.vadoligure@cert.cri.it

Telefoni: 0192161428 (dalle 8 alle 12 dal lunedì al venerdì)