Spotorno si prepara alla stagione delle piogge: al via una pulizia straordinaria su tutto il territorio

Da lunedì 23 settembre a Spotorno prendono il via gli interventi di pulizia straordinaria di fine estate. Commenta in una nota il vice sindaco e assessore ai Lavori Pubblici e Ambiente Marina Peluffo : " Su tutto il territorio comunale inizieremo con lo sfalcio ed il diserbo dei cigli stradali e dei marciapiedi, finalizzato al contenimento delle piante infestanti. Questa attività di pulizia delle strade urbane proseguirà fino al completamento della programmazione".

"Da lunedì 30 saranno avviati inoltre i lavori di pulizia degli argini e degli alvei dei torrenti Crovetto, Coreallo e Canin, al fine di prevenire il rischio esondazioni. L'intervento prevede il taglio di erba, rovi e canne e la rimozione di qualunque ostacolo che possa impedire il corretto defluire dell'acqua. Per semplificare le procedure era stata previsto un unico appalto, che comprendeva anche lo sfalcio dell'erba e la pulizia dei rii effettuata nel mese di luglio".

"A seguire e per completare in modo adeguato la messa in sicurezza del territorio, si provvederà ad un profondo intervento di pulizia di tombini, caditoie e griglie di assorbimento dell'acqua piovana.L'operazione, effettuata con mezzi dotati di getti ad alta pressione idropulenti ed aspiranti, comprende l'aspirazione del materiale presente all'interno dei pozzetti ed il successivo smaltimento dei reflui raccolti agli impianti autorizzati - conclude - Interventi importanti che metteranno il paese in sicurezza per la prossima stagione delle piogge".