Le opere dell'artista loanese Giuseppe Ferrando in esposizione al Casinò di Sanremo

Martedi 15 ottobre alle ore 18,00 si inaugurerà presso il foyer del Teatro del Casinò di Sanremo la mostra di pittura dell’artista loanese Giuseppe Ferrando. Saranno esposti circa 16 quadri raffiguranti paesaggi, maschere, marine, velieri e soprattutto ritratti di belle donne.

La personale, patrocinata dal Comune di Sanremo, è una occasione particolare per quegli appassionati dell’arte contemporanea che apprezzano la pittura figurativa. L'evento rientra nelle attività proposte dalla casa di gioco per incentivare lo sviluppo della cultura anche attraverso mostre di pittura ed è curato della nota giornalista ed esperta d’arte Claudia Ghiraldello.

Ferrando ha al suo attivo importanti personali in Italia ed all’estero. Ha ottenuto prestigiosi riconoscimenti a livello nazionale ed internazionale ed i suoi quadri sono esposti presso Enti e Musei. Giuseppe Ferrando espone in permanenza presso il Centro d'arte "Torchio e pennello" Via Cavour 44 Albenga.

La mostra si protrarrà fino al 27 ottobre con orario 10.00 - 24.00.