Venerdì 11 ottobre alla Ubik incontro con l'autore Roberto Centazzo ed il suo "Tutti i giorni è così"

Una nuova serie con protagonisti i luoghi di Cala Marina, località immaginaria della Riviera, è pronta a sbarcare presso la Ubik di Savona, e lo farà venerdì 11 ottobre alle 18 con la presentazione del romanzo "Tutti i giorni è così, le storie di Cala Marina" da parte dell'autore Roberto Centazzo, introdotto da Marco "Mister Rock" Pivari.

Appoggiata a un mare calmo, Cala Marina è una località tranquilla, soprattutto prima che inizi la stagione estiva, quando è popolata soltanto da nonni e nipoti e da qualche coppia in cerca di intimità. Alla sua piccola stazione FFSS ogni giorno si può incontrare la stessa piccola folla di personaggi: Dalmasso il capostazione triste, Ludovica la barista sensibile, Silvano dentro la sua edicola piena di fumetti, il professor Martinelli pendolare matematico e filosofo, Bartolomeo il tassista, Adelmo l'addetto alle pulizie, e poi Norberto il maresciallo della Polizia Ferroviaria. La vita scorre senza scossoni a Cala Marina, e il resto del mondo con il suo fragore resta sullo sfondo lontano, come i rapidi che non fermano mai. Tutti i giorni è così: arriva il treno accelerato, il macchinista lancia il segnale sonoro, le ganasce dei freni stridono, e il treno si ferma. C'è chi scende e chi sale, come sempre. Ma oggi accade qualcosa di diverso. Dalla seconda carrozza fa la sua apparizione una donna alta, in equilibrio su tacchi a spillo. È bellissima...