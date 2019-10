Piattaforma Vado, Toti replica al Pd: "Ora che hanno rioccupato le agognate poltrone governo, semplifichino groviglio norme appalti"

“Agli esponenti del Pd che si divertono a criticare e fare la morale a danno dei cittadini, visto che sono tornati al Governo senza la volontà popolare sarebbe almeno richiesto di lavorare per semplificare quel groviglio di norme che il Pd stesso ha prodotto e che, dal Codice degli appalti in giù, ritardano costantemente il lavoro ai privati e alla Pubblica Amministrazione".

Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti in merito alle critiche del Partito Democratico sulle opere a terra connesse alla piattaforma Maersk del porto di Vado Ligure.

"Ora che sono tornati ad occupare le agognate poltrone, si muovano per dare una mano in tal senso. Ma già so che non faranno nulla di tutto questo" conclude il governatore della Liguria.