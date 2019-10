Salvamare, Viviani (Lega): “Snaturato il testo iniziale: pescatori demonizzati”

“La Lega compatta si è astenuta dal voto del cosiddetto ddl Salvamare in commissione Agricoltura: il testo iniziale è stato totalmente snaturato e con l’introduzione di una voce sui bollettini della Tari per il conferimento dei rifiuti recuperati dai fondali, si demonizzano ingiustamente i pescatori. Sono inoltre spariti i criteri di premialità, che la Lega aveva proposto, nel sistema punti per le infrazioni, sull’attività di raccolta accidentale dei rifiuti da parte dei nostri pescatori”.

Così il deputato e capogruppo della Lega in Commissione Agricoltura alla Camera Lorenzo Viviani.

“Durante l’iter in commissione – prosegue Viviani - la Lega aveva proposto, infatti, compensazioni sui punti persi dai pescatori che incorrono in infrazioni nell’ottica di premiare i comportamenti virtuosi e ambientalmente sostenibili di chi in passato poteva aver sbagliato. Inoltre, avevamo stabilito un fondo ad hoc per l’acquisto di cassette e retine biodegradabili per mitilicoltori e pescatori. Non solo non ci sarà nessuna premialità per i nostri pescatori, ma i costi per il conferimento dei rifiuti raccolti in modo accidentale ricadranno su tutti gli italiani, che vedranno nel bollettino della Tari una nuova voce, grazie al governo delle tasse”.