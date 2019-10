Funivie, sciopero di 24 ore e presidio davanti alla Prefettura di Savona

Vertenza Funivie spa. Le segreterie provinciali e territoriali (Filt Cgil, Fit Cisl e Uil trasporti) congiuntamente alla RSU di Funivie hanno proclamato uno sciopero di 24 ore. Dalle ore 14 di lunedì 14 ottobre alle ore 14 di martedì 15 ottobre. Una decisione presa per garantire il reddito e le prospettive future dei lavoratori.

Commenta il segretario generale Cgil Andrea Pasa : "Continuo a dire che da ormai sei mesi la Regione Liguria ha chiesto un incontro con il Ministero delle Infrastrutture e non ci è riuscita, chiederemo al nuovo ministero come sindacati un incontro per capire com'è la situazione. Se davvero vengono date indietro le concessioni succedono problematiche maggiori della piattaforma. Si tratta di una infrastruttura unica in Europa".

Sempre nelle giornata di martedì 15 ottobre, è previsto un presidio dalle ore 10 alle 12 davanti alla Prefettura di Savona.

"Il rischio è che a dicembre non vengano pagati gli stipendio. Con lo sciopero vogliamo cercare di smuovere qualcosa" aggiunge Fabrizio Castellani, segretario Filt Cgil.

Norme tecniche: turnisti intero turno (14-22/22-06/06-14); spezzato pomeriggio del 14/10 e mattino del 15/10.