Varazze, chiusa al transito l'Aurelia per la demolizione degli ex cantieri Baglietto

Prosegue la manutenzione dei versanti prospicienti le strade statali avviata da Anas in Liguria.

Per consentire all’Amministrazione comunale di Varazze di eseguire in sicurezza i lavori di demolizione di parte dell'edificio degli ex cantieri Baglietto che si trova in prossimità della sede stradale, da lunedì 14 e fino al 25 ottobre la statale Aurelia sarà chiusa al traffico per un tratto di circa 200 metri in corrispondenza del km 562, a Varazze.

La limitazione sarà attiva nei soli giorni feriali, con riapertura al traffico della statale durante i festivi e prefestivi. Durante la chiusura la circolazione sarà deviata sulla viabilità locale, in Via Nocelli (Aurelia Bis) e Viale Nazioni Unite tramite segnaletica presente nella zona.