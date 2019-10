Controlli dei carabinieri forestali, sanzioni e sequestri ai danni di decine di fungaioli

Nell’attività di controllo del territorio, i Carabinieri Forestali di Varazze hanno rilevato irregolarità nell’ambito della raccolta funghi all’interno del comprensorio del Parco Regionale del Beigua. In particolare, gli agenti in servizio presso la Stazione della Frazione del Pero hanno sanzionato decine di cercatori, la maggior parte dei quali provenienti dalla provincia di Genova.

Diverse le irregolarità riscontrate dai militari: fra queste l’attività di ricerca all’interno di Consorzi privi del necessario tesserino, l’aver raccolto funghi in eccesso rispetto al quantitativo massimo consentito giornaliero (3 kg a persona) e soprattutto l’aver riposto i funghi raccolti in contenitori stagni, non rigidi e non aerati (modalità che non permette la dispersione delle spore fungine per la disseminazione dei funghi).

Stessa attività di controllo viene effettuata dalla Stazione CC Forestale di Calizzano che ha elevato sanzioni anche all’interno della Foresta Demaniale Regionale della Barbottina.

Si rammenta che la raccolta dei funghi in Regione Liguria, oltre ad essere disciplinata da normativa nazionale, è integrata dalla L.R. 17 dell’11 luglio 2014 che prevede sanzioni fino a 1.000 euro e il sequestro, finalizzato alla confisca, dei funghi illecitamente raccolti,

Per i funghi sequestrati si stanno prendendo accordi per la consegna a strutture caritatevoli che assicurino la verifica da parte di micologi riconosciuti e la successiva utilizzazione.

Purtroppo nel comprensorio del Parco del Beigua c’è ancora qualcuno che esagera nella raccolta, utilizza uncini o rastrelli danneggiando la lettiera del bosco e si appropria irregolarmente delle eccellenze del nostro territorio. I Carabinieri Forestale manterranno alta la guardia e proseguiranno nei controlli.