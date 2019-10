BuyLiguria, l’asset vincente nel mercato del turismo. Visita nelle Riviere e workshop B2B con gli operatori liguri

Si apre quest’oggi, con il primo incontro allo stand Liguria del TTG di Rimini, BuyLiguria, appuntamento dedicato agli operatori e agli imprenditori del turismo. Un evento di successo organizzato fino al 16 ottobre dall’Agenzia di promozione “In Liguria” e arrivato alla settima edizione. Il format è quello tradizionale: portare alcuni tra i più importanti buyer internazionali a visitare la Liguria e poi a incontrare i nostri tour operator.

Quest’anno BuyLiguria prende il via al TTG di Rimini, dove Regione Liguria e Agenzia “In Liguria” hanno inaugurato uno stand multimediale di 240 metri quadrati con 30 postazioni per altrettanti operatori del turismo made in Liguria. E qui i 39 buyer internazionali si ritroveranno anche quest’anno; i buyer invitati arriveranno dai mercati europei ed extraeuropei più importanti o potenzialmente in grande crescita: nel dettaglio si tratta di 1 austriaco, 4 canadesi, 1 finlandese, 5 tedeschi, 1 olandese, 2 norvegesi, 6 russi, 2 svedesi, 1 svizzero, 2 ucraini, 4 inglesi, 10 statunitensi.

Dopo il meeting riminese, già in serata gli ospiti stranieri saranno a Genova per iniziare un tour tra le bellezze della Liguria. Il 12 ottobre punteranno sulla Riviera di Ponente con tappe a Sanremo e Finalborgo, il 13 ottobre conosceranno le bellezze di Genova, in occasione del secondo appuntamento dei Rolli Days. Il 14 ottobre sarà la volta della Riviera di Levante con barra dritta su Camogli, Portofino, Santa Margherita Ligure e chiusura a Sestri Levante.

La giornata più importante dal punto di vista del business sarà il 15 ottobre con il workshop, che durerà l’intera giornata. In questa occasione, nelle sale del Grand Hotel Savoia di Genova. Al workshop i 39 potenziali compratori di pacchetti turistici di eccellenza incontreranno più di 50 operatori liguri, tra cui strutture ricettive, tour operator, imprese di autonoleggio e trasporti marittimi.

"Gli operatori internazionali che prendono parte a BuyLiguria quest'anno sono in numero superiore rispetto agli anni precedenti. Ciò significa che abbiamo fatto e stiamo facendo un ottimo lavoro di promozione della Liguria nei mercati esteri e il fatto che oltre il 50% dei turisti siano stranieri dimostra questo trend - afferma Gianni Berrino, assessore regionale alla Promozione Turistica e Marketing territoriale - Riteniamo che l'opportunità di far vedere a questi operatori turistici le immense potenzialità della nostra regione sia fondamentale e, come già accaduto negli anni scorsi, reputiamo importantissima la giornata dedicata al workshop quando i nostri operatori liguri avranno la possibilità di confrontarsi con quelli stranieri per capire più approfonditamente le richieste del mercato estero".

Per Pier Paolo Giampellegrini, Commissario dell'Agenzia

"Il mercato globale del turismo è sempre molto competitivo, ma la Liguria ha le carte in regola per continuare quella crescita che, soprattutto sul versante del turismo straniero, sta andando avanti da tempo. Paesaggi unici, possibilità molteplici di turismo outdoor, capacità di stare sul mercato 12 mesi all’anno, l’appeal della nostra cultura e dell’arte e l’enogastronomia che per noi rappresenta un punto di forza. Le nostre potenzialità ovviamente non sono sufficienti senza una forte campagna di promo commercializzazione e con BuyLiguria riusciamo a portare i potenziali acquirenti dei pacchetti vacanza direttamente a casa nostra. Per quanto riguarda la scelta dei mercati di riferimento, come si evidenzia dall’elenco e dalle nazionalità dei buyer, abbiamo privilegiato un rafforzamento di quelli tradizionali da cui originano i flussi turistici più consistenti abbinati ai Paesi dell’Est Europeo, a Usa e Canada che hanno porzioni di mercato interessante e clienti con alta capacità di spesa".