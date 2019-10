È in corso di svolgimento a Sanremo il convegno-evento 'Le carte vincenti per i professionisti del domani'

Presso il Teatro del Casinò di Sanremo è in corso di svolgimento il convegno formativo intitolato “Le carte vincenti per i professionisti del domani”. Tra poco si aprirà la seduta pubblica del pomeriggio, durante la quale assisteremo all’intervento di Enrico Bertolino, formatore, comico e conduttore, che intratterrà il pubblico con un momento formativo fuori dagli schemi.

La giornata è organizzata dall’Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro–Unione Provinciale di Imperia e dal Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Imperia, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro e della Regione Liguria. L’evento gode del patrocinio di Fondazione Studi-Consulenti del Lavoro, dell’Associazione Nazionale Forense di Sanremo, del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Imperia, di Formazienda e della Regione Liguria. Moderatore dell’evento Secondo Sandiano, Presidente ANCL Imperia.

La mattinata è stata dedicata ai Consulenti del Lavoro, con un incontro riservato intitolato “Il Consulente del Lavoro del Futuro: prospettive, opportunità, nuove attività”.

Dopo i saluti di Fabrizio Marti Presidente Regionale ANCL, Paolo Puppo Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, Roberto Aschero Coordinatore Consulta Ordini Consulenti del Lavoro della Liguria, Salvatore Lapolla, Presidente ANCL di Genova, Tiziana Alterio Presidente ANCL di Savona, Armando Benvenuti, Presidente CPO La Spezia, Luisella Dellepiane, Presidente CPO Genova e Giovanni Gherzi, Presidente CPO Savona, Massimo Donzella, Comune di Sanremo e Domenico ABBO Presidente Provincia Imperia, la parola è passata a Dario Montanaro, Presidente Nazionale ANCL, che ha illustrato la carta dei servizi Nazionale.

In seguito, si è tenuta la Tavola Rotonda dedicata alle opportunità in Liguria

con il Presidente Nazionale ANCL, coordinata da Francesco Cerquti, Responsabile formazione ANCL Imperia. Al dibattito sono intervenuti: Fabrizio Marti per parlare di pianificazione previdenziale, una competenza professionale da sviluppare; Roberto Pozzi con il suo intervento intitolato “La previdenza come strumento di politica attiva”, Paolo Puppo e Gianluca Cerqueti, Asse.Co. che hanno discusso di certificazione della regolarità delle imprese nella gestione dei rapporti di lavoro, Carlo Cavalleri che ha spiegato i nuovi strumenti per l’aggiornamento professionale (web, fb, ecc.), Alberto D’ippolito che ha illustrato i contratti di prossimità, Marco Sciolla che ha parlato di contratti di rete, Saverio Nicco che ha presentato i piani di welfare premiali, Mario Accasto con il suo intervento sulla certificazione dei contratti, ed infine Elisa Bardi che ha parlato di lavoro agile.

L’evento del pomeriggio, aperto al pubblico che invitiamo a partecipare numeroso, è intitolato “Le carte vincenti per il professionista del domani”. Dopo i saluti di rito prenderà la parola Gianni Berrino, Assessore al Lavoro della Regione Liguria, che illustrerà le opportunità offerte dalla regione durante una tavola rotonda.

In seguito, interverrà Daniele Gregori di Disclose per parlare di digitale e social per il professionista 4.0.

Giungeremo così al momento clou dell’intera giornata con l’intervento di Enrico Bertolino, comico e formatore, che intratterrà il pubblico presente sul tema dello sviluppo d’impresa e della formazione come carta vincente. Al termine degli interventi Enrico Bertolino sarà ancora protagonista, insieme a Gabriele Bonati, per il Ring di LavoroFacile.it.

Seguiranno Vittorio Basso Ricci di RTS, con il suo intervento dedicato a “la carta vincente per la formazione” e Gianluca Caffaratti di Happily Welfare, per parlare del welfare semplice e innovativo.

Infine, chiuderanno i lavori: Dario Montanaro, Presidente Nazionale ANCL, Francesco Cerqueti, responsabile formazione ANCL Imperia e Secondo Sandiano, Presidente ANCL Imperia e moderatore dell’evento.