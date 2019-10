ll Salotto dell’acciuga di Laigueglia presenta gli sceneggiati ambientali di Sergio Fantoni

Tracciati tridimensionali metallici, visioni di vita terrestre del tracciatore andorese Sergio Fantoni. Otto sculture sulla spiaggia antistante Piazza Canosso, saranno esposti a Laigueglia il 12 e 13 ottobre. Composizioni con materiali di scarto, lavorazioni manuali con attrezzi senza uso di energia elettrica e saldature, a zero costo energetico.



La linea base del disegno costituisce il punto di partenza dell'arte di Sergio Fantoni – scriveva una conosciuta curatrice di mostre – e certamente aveva ragione.

Attratto fin da giovanissimo dall'essenzialità delle forme nello spazio, Sergio Fantoni ha l'opportunità di avvicinarsi e sviluppare la propria passione grazie ad una felice circostanza: viene assunto nell'industria aeronautica Piaggio di Finale Ligure in qualità di tracciatore. Oggi totalmente affidata alla tecnica informatica, all'epoca, l'operazione di tracciatura era eseguita da un addetto specializzato ed era volta alla realizzazione di prototipi, seguendo i disegni dei progettisti.



La medesima attenzione allora prestata a tali disegni viene impiegata oggi da Sergio Fantoni verso le sagome e i profili degli oggetti che ci circondano, dai quali prende spunto per creare nuovi manufatti, appartenenti in primo luogo alla sua immaginazione. I materiali adoperati dall'artista sono dunque già presenti nell'ambiente. Essi rientrano nella categoria “non più utilizzabile”, eventualmente “riciclabile”. Per Sergio Fantoni, il passaggio dall'usa e getta a “usa, riusa e ricicla” costituisce la modalità attraverso la quale materializzare le sue personali linee.

Le sculture di Sergio Fantoni sono anch'esse dei prototipi, i quali possono essere modificati, smontati, implementati e in ultimo, sempre riciclati.



Se all'arte contemporanea e all'autonomia dell'artista è richiesta l'immersione nel proprio tempo, Sergio Fantoni più che mai adempie a tale compito applicando alle sue opere il principio della sostenibilità, termine che conduce ad un argomento più che mai attuale: la salvaguardia dell'ambiente, pura meccanica nel compiere il gesto artistico, fatto solo di energia del corpo, quindi del sole e della terra.

I disegni, anch'essi con un rimando alla tracciatura, sono proposti allo spettatore in termini di visione-azione in quanto l'artista, trasponendoli dalla propria fantasia alla tela per comunicare una parte di sé, offre l'opportunità di trasformarli in manufatti.



Per altre informazioni è disponibile la pagina facebook dedicata:

https://www.facebook.com/sergiofantonitraccedi/



Marian Mocanu