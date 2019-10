Un week-end gratuito con i tesori della Pinacoteca Civica di Savona

Sarà un fine settimana particolarmente interessante per gli amanti dell'arte, per la famiglie e per tutti quelli che vorranno cogliere l'occasione di entrare gratuitamente a Palazzo Gavotti.

Sabato 12 ottobre la visita gratuità è prevista in occasione della XV edizione della Giornata del contemporaneo, un grande evento che AMACI (associazione dei musei d'arte contemporanea italiani) dedica all'arte contemporanea e al suo pubblico.

Nell’ambito della Giornata nazionale delle Famiglie al Museo – F@MU che si svolgerà domenica 13 ottobre, la Pinacoteca Civica propone l’ingresso gratuito alle famiglie con bambini che si recheranno al Museo per visitare le sue collezioni. All’ingresso, il personale distribuirà ai piccoli visitatori alcune schede che permetteranno loro di partecipare a una caccia al tesoro tra le sale museali.

L’attività sarà svolta liberamente. L'orario di apertura sarà il consueto: sabato 10,00-13,30 / 15,30-18,30; domenica 10,00-13,30.