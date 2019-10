Grande partecipazione ieri sera all'assemblea aperta del PD di Varazze

Ieri sera a Varazze si è tenuta una partecipatissima assemblea nella sede del Partito Democratico.

Un’assemblea nata dalla volontà di affrontare i temi politici nazionali e locali e dare una risposta a tutti coloro che avevano espresso alle primarie il loro sostegno a Nicola Zingaretti chiedendo di fatto una svolta al partito.

Organizzata da alcuni membri del PD locale quali Davide Petrini, Francesca Agostini ed Elisa Giusto, non è stata solo un’assemblea di mozione, ma l’occasione di aprire il partito a tutto il mondo del centro-sinistra: sono stati numerosi infatti i partecipanti non iscritti al PD, come il Consigliere Comunale Paola Busso e alcuni esponenti di Articolo 1.

L’assemblea si è rivolta all’elettorato che riconosce come priorità lo sviluppo economico, la tutela dell’ambiente, una sanità pubblica efficiente, un modello di mobilità funzionale per il nostro territorio e che si riconosce in un’azione per raggiungere questi obiettivi lontana da accordi e posizionamenti come troppo spesso abbiamo visto avvenire anche nella nostra provincia.

A riprova dell’apertura politica che si è voluta dare all’incontro è stata particolarmente apprezzata la presenza del Consigliere Comunale Massimo Lanfranco del Movimento 5 Stelle.

Di fatto ieri sera il PD ha svolto il ruolo che da tempo gli viene richiesto, forza capace di aprirsi a tutti coloro che vogliono fare politica nella sua area di riferimento, una ripartenza di cui Varazze e il nostro territorio provinciale hanno bisogno anche in vista delle elezioni regionali.