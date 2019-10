Il PD savonese al fianco della popolazione curda

Il Partito Democratico della provincia di Savona aderisce con convinzione al presidio "Dalla parte dei Curdi" che si terrà domani alle 17.30 in Piazza Mameli a Savona.

Il popolo curdo, dopo aver affrontato e vinto la guerra contro l'Isis, ora è vittima di un attacco militare ingiustificabile da parte dell'esercito turco. La comunità internazionale non può stare a guardare. Invitiamo tutti ad aderire per manifestare la solidarietà non solo delle forze politiche ma di tutti i cittadini di Savona e provincia nei confronti del popolo curdo.