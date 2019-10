A Savona le celebrazioni per la "Giornata per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro"

Sarà celebrata il 13 ottobre la 69ª edizione della "Giornata per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro" sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e vedrà organizzare eventi in tutte le città cui prenderanno parte le massime istituzioni in materia per confrontarsi sui dati relativi al fenomeno infortunistico e su cosa è necessario fare per una maggiore sicurezza sul lavoro.

La Sezione ANMIL di Savona ha previsto l'organizzazione delle manifestazioni locali a Savona con il seguente programma:

Ore 9.00 Appuntamento alla Torretta, per rendere omaggio ai Caduti in mare.

Ore 9,30 Omaggio al Monumento ai Caduti sul Lavoro presso la rotonda davanti al Priamar, a seguire corteo per il centro cittadino verso il Comune di Savona.

Ore 10.00 Spostamento presso la Sala Rossa del Comune di Savona per la Cerimonia Civile: introduzione di Giancarlo Bertana Presidente Territoriale ANMIL; interventi delle Autorità; conclusioni da parte Consigliere Regionale Mauro Righello consegna dei brevetti e dei distintivi d’onore ai mutilati e invalidi del lavoro a cura della sede INAIL di Savona.

Ore 11.15 Spostamento presso Seminario di Savona per il proseguio della Giornata

Ore 11.40 Santa Messa presso la cappella del Seminario

Ore 12.30 Visita guidata all’interno della quadreria del Seminario

Parteciperanno: per la Questura di Savona Comm. P.S. Daniela Spaccini; Il Sindaco del Comune di Savona Dott.ssa Caprioglio e l’Assessore del Comune di Savona Zunato; il Sindaco di Celle Ligure Mordeglia, il Sindaco di Quiliano Nicola Isetta e altre autorità in attesa di conferma.

La manifestazione principale della Giornata per le vittime del lavoro si svolgerà quest’anno a Palermo cui parteciperà il Sottosegretario al Lavoro, Francesca Puglisi e il Presidente nazionale ANMIL, Zoello Forni.

Per promuovere la Giornata - presentata l’8 ottobre a Roma a livello nazionale con la partecipazione del Ministro del Lavoro Nunzia Catalfo - è stata realizzata per l’Associazione dal regista Marco Toscani una campagna di sensibilizzazione intitolata “Non raccontiamoci favole” che dal 7 ottobre è in onda sulle reti Rai mentre dal 1° settembre fino al 13 ottobre è sugli schermi degli autogrill grazie ad Autostrade per l’Italia e può essere vista sul sito www.anmil.it

In occasione della Giornata verranno diffusi i dati locali sugli infortuni sul lavoro e saranno disponibili testimonianze di vittime del lavoro.