Al Centro Polifunzionale Le Officine l'info point di LILT per la prevenzione e la diagnosi dei tumori al seno

La Campagna Nastro Rosa ha come obiettivo quello di sensibilizzare un numero sempre più ampio di donne sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce dei tumori della mammella, informando il pubblico femminile anche sugli stili di vita correttamente sani da adottare e sui controlli diagnostici da effettuare.

Cerca l'info point della LILT (Lega Italiana Lotta contro i Tumori) alle Officine!

Trovi lo stand tutti i sabati del mese (12/19/26 Ottobre) dalle 10:00 alle 18:00 e con un contributo associativo di soli €15,00 puoi iscrivere o rinnovare l'iscrizione alla LILT ed usufruire sino al 31/12/2020 dei Poliambulatori di prevenzione.

Il nastrino rosa non è solo un simbolo da indossare, ma una testimonianza dell'importanza del valore della prevenzione.









Dunque appuntamento per tutti i Sabati di Ottobre 2019 a partire dalle ore 10.00, presso il Centro Polifunzionale Le Officine, in via Stalingrado 94R – Savona.