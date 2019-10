Savona, domani alla Ubik la presentazione del secondo volume del romanzo "La capitana" con l'autore Mario Dentone

Pomeriggio con lo scrittore Mario Dentone domani alle 18 alla Ubik di Savona, durante il quale l'autore presenterà il suo romanzo "La Capitana, vol. 2: l'orgoglio del mare", che sarà introdotto da Antonella Pasquale.

«Tu non puoi fare a meno del mare vero?» Elisa Luce, la Capitana, è tornata in porto. Sopravvissuta all'ammutinamento organizzato dai suoi nemici, ha salvato sé stessa e la propria barca ,e ora è a Genova per regolare i conti con chi le ha ucciso l'uomo che amava e vuole la sua rovina. Le insidie del mare sono poca cosa rispetto a quelle che si nascondono nei carruggi e nelle stanze dei potenti, i quali non vogliono che la Capitana -un tempo la Maladonna bagascia di pirati- possa essere padrona marittima. Ma lei non conosce la paura, e ingaggia la battaglia. Al suo fianco nuovi alleati, il capitano Fasella e il giovane Felice, pronti a combattere una guerra senza esclusione di colpi, a terra e sul mare, in una nuova avvincente avventura, tra intrighi, assassini, tempeste, violenze e amori.