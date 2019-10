Savona, nella Città dei Papi conferenza di Alberto Gambino

Ieri pomeriggio in Città dei Papi, in una sala gremita, si è svolta la conferenza del prof. Alberto Gambino, prorettore vicario dell'Università Europea di Roma, presidente di Scienza&Vita.

Il vescovo Marino ha introdotto, erano presenti i responsabili regionali di Federvita G. Rocchi e di Forum Famiglie F. Zanoni, molti medici, avvocati, cittadini. Il relatore ha rilevato la stranezza del caso italiano.

"L'eutanasia è pressoché inesistente nell'Unione Europea: vige solo in Benelux (29 mln di ab. in tutto) su 500 mln di ab. che fa l'Unione. La Corte Cost. vuole che si legiferi: ma, ha ricordato il giurista, la legge traccia degli orizzonti culturali, svolge funzione esemplare (la legge fa il costume, si dice). Una legge è solo per chi ne vuole fare uso? No, la ripercussione sarebbe su tutti. Una libertà si bilancia con un'altra libertà; ma se la si cristallizza in un diritto soggettivo, si perde la simmetria, non vale più l'altra libertà, perché ad un diritto soggettivo lo Stato deve far corrispondere un obbligo a soddisfare tale diritto" spiegano.

Fuori dalle categorie giuridiche è risuonato il messaggio netto, tranciante come è di suo papa Francesco: "Non esiste un diritto a disporre arbitrariamente della propria vita" (discorso di papa F. alla Federazione Nazionale dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri).

Promotore in Savona (come anche in Genova e Albenga) è il "Tavolo Famiglia e Vita presso la CEI", un organismo giovane ma già molto attivo che raggruppa, sotto il cappello della CEI appunto, Ass. Medici Cattolici Italiani, Ass Italiana Psicologi e Psichiatri cattolici, Forum Associazioni Familiari, Movimento per la Vita Italiano, Scienza&Vita.