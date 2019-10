La campagna "Io non rischio" della Protezione Civile il 12 e 13 ottobre anche a Varazze

Nell’ambito della Settimana nazionale della Protezione Civile il Comune di Varazze tramite l’Associazione Volontari di Protezione civile A. Fazio e con la collaborazione del Centro di educazione ambientale Parco costiero Piani d’Invrea si rende partecipe in iniziative di informazione mirata a fare crescere la consapevolezza dei rischi presenti sul territorio e per diffondere buone pratiche di autoprotezione.

In data 12-13 ottobre ritorna la campagna nazionale “IO NON RISCHIO” per le buone pratiche di protezione civile. L’Associazione Volontari A. Fazio sarà presente in piazza Dante a disposizione dei cittadini per fornire informazioni specifiche e consegnare materiale informativo sulla riduzione dei rischi, in particolare l’alluvione.

L’iniziativa prevede la presenza del gazebo istituzionale, la tenda alluvione e la linea del tempo con mostra fotografica delle immagini degli alluvioni del 1915,1968 e 2010 gentilmente concesse dall’Associazione cultura Varagine.it.

L’evento di piazza del 12-13 ottobre, comunica il Vice Sindaco e Assessore all’Ambiente Luigi Pierfederici, apre inoltre la campagna 2019 di informazione, nell’ambito del ciclo di educazione ambiental,e che l’Amministrazione comunale, l’Associazione di volontari di Protezione civile “A. Fazio” ed il Centro di educazione ambientale Parco costiero Piani d’Invrea condurranno durante l’anno scolastico sul Sistema di allerta meteo, sul rischio idrogeologico e sulle buone pratiche di autoprotezione in caso di alluvione ed incendio, scenari che maggiormente hanno interessato il territorio comunale.