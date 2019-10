Grande successo per le Giornate FAI d'Autunno. Per la prima giornata si è registrato un grande afflusso sia nello stabilimento ex Acna a Cengio, sia presso la Centrale elettrica SIPE a Ferrania.

Solamente per oggi era peraltro visitabile il museo del cinema di Cairo Montenotte. Domani proseguiranno le tappe di Cengio e Ferrania. Il FAI vi aspetta per le visite guidate a partire dalle 10 fino all'ultima delle ore 16