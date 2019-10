L'autunno è iniziato, ma il caldo sembra proseguire in Liguria. Approfittando del weekend di sole, qualche nostalgico dell'estate e in particolare della spiaggia, ne ha approfittato per prendere la tintarella e fare l'ultimo bagno.

Le foto sono state scattate nella giornata odierna, sabato 12 ottobre, tra Alassio e Laigueglia.

Anche a Loano, diversi stabilimenti balneari hanno optato per l’apertura elioterapica per continuare ad offrire servizi a cittadini e turisti.