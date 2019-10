86enne fungaiolo disperso tra le province di Imperia e Savona: ricerche per tutta la notte senza esito

Sono proseguite per tutta la notte ed andranno avanti ancora le ricerche dell’86enne che, da ieri sera è disperso nei boschi di Gavenola, piccola frazione di Borghetto d’Arroscia, al confine tra le province di Imperia e Savona.

L’uomo era andato per funghi insieme a tre amici. Hanno lasciato l’auto sulla strada come tante altre volte e, quindi, si sono avventurati nel bosco alla ricerca di funghi. La zona è particolarmente fitta di piante e, tra uno sguardo e l’altro al terreno, l’86enne si è allontanato dagli altri due. A fine pomeriggio, visto che comunque l’appuntamento era alla macchina, questi hanno atteso per diverso tempo il compagno ma, al calar del sole hanno deciso di dare l’allarme.

Si è subito scatenata la macchina delle ricerche e, sul posto sono confluiti i vigili del fuoco di Imperia, le squadre del soccorso alpino, i carabinieri e diversi volontari. Alla luce delle torce hanno cercato per tutta la notte ma, dell’uomo al momento nessuna traccia.