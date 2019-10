Incidente stradale nel corso del mattino odierno lungo l'autostrada A10. L'episodio si è verificato all'altezza di Albenga.

Secondo quanto riferito, il sinistro ha coinvolto due veicoli, pare automobili. Immediato è scattato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i militi dell'emergenza sanitaria.

Due persone, una in codice giallo e l'altra in verde, sono state accompagnate al pronto soccorso dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure per le cure del caso.