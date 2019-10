Desideri organizzare un evento di successo per la tua azienda? Con il software “EGMS” ideato da Rossella Bussetti ed un team di professionisti, hai tutti gli strumenti necessari

Gli eventi rappresentano un mezzo efficace per elevare l’attenzione sul proprio brand e costituiscono un eccellente strumento di marketing per sviluppare nuovi contatti, consolidare quelli esistenti e aprirsi a nuove opportunità di business, distinguendosi dai competitors con stile e originalità. Ma come organizzare un evento che sia di successo e che sia in grado di soddisfare le aspettative dei presenti? Lo abbiamo chiesto a Rossella Bussetti, manager della società Orion Sky Global LTD, che ha ideato e progettato con il supporto di uno staff tecnico “EGMS”, un software rivoluzionario in grado di coprire tutte le aree operative di un evento.

Ci parli di questo nuovo software

“EGMS sta per Event Game Management System, un acronimo che serve a definire una piattaforma integrata di tipo web-based, con applicazioni multi-utente e multi-posizione, dotate di un'efficienza operativa di alto livello, che consente un flusso continuo di scambio delle informazioni in modo semplice e veloce.”.

Cosa si riesce a gestire con l'EGMS?

“Con EGMS si può gestire un evento dalla A alla Z, in quanto questo applicativo consente all'utente di impostare tutti i dati dell'evento, controllando accrediti, accomodation, arrivi & partenze, trasporti, rate card, volontari & staff, ticketing, sicurezza e molto altro ancora, riducendo al minimo l’errore umano e aumentando l’affidabilità dei processi. Qualsiasi sia l’evento che stai organizzando con questo software potrai gestire in completa autonomia ogni processo in tempo reale. Le applicazioni di questa piattaforma sono veloci ed efficienti e hanno un’elevata possibilità di espansione e personalizzazione, ma soprattutto un costante controllo dei budjet e della gestione. Questa tecnologia è applicabile a diverse tipologie di dispositivi, oltre al PC anche il tablet e lo smartphone purché connessi ad internet, anche da più utenti, attraverso la fornitura di credenziali d’accesso univoche. EGMS è il tuo partner ideale per trasformare il tuo evento aziendale in qualcosa di assolutamente unico”.