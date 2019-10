Un sabato di ottobre ricco di eventi in Provincia di Savona: ecco il programma

ALBENGA: al via l'attesa rassegna "Ottobre De André". La manifestazione ideata e organizzata dai Fieui di caruggi in collaborazione con il Comune. Alle ore 17 al Teatro Ambra il Gran Concerto per don Gallo. Apertura con la SuperBand : Giorgio Usai (tastiere e voce) , Alfredo Vandresi (batteria), Enrico Bianchi (tastiere e voce), Paolo Ballardini (chitarre). Quattro musicisti provenienti da esperienze molto significative: Delirium, Gens, Formula 3, New Trolls, I migliori anni Rai 1. Quindi sul palco al pianoforte Paolo Vallesi che presenterà i suoi indimenticabili successi (Le persone inutili, Il senso della vita) e le novità incise da pochi giorni (Come brina d’agosto). Gran finale con la coppia Shel Shapiro e Maurizio Vandelli che promettono un’ora di fuochi d’artificio. Sarà un tuffo nel passato, ma di grande attualità, come sottolineano i due amici, un tempo rivali: “In un mondo dominato da Odio e Guerra il nostro messaggio Love and Peace è ancora davvero valido!”.Con loro i cinque musicisti che da mesi li accompagnano in tour per l’ Italia: Alessio Saglia (tastiere e cori), David Casaril (batteria), Daniele Ivaldi (chitarre e cori), Gian Marco De Feo (chitarre), Massimiliano “Gens” Gentilini (basso e cori). L’evento è a sostegno della Comunità di San Benedetto al Porto creata da don Gallo cui saranno interamente devolute le offerte ricevute.

CAIRO MONTENOTTE: un pomeriggio di volontariato dedicato alla pulizia di alcune zone della città. L'iniziativa "PuliAmo Cairo" (giunta alla quarta edizione) in programma per sabato 12 ottobre (ritrovo alle ore 14 in piazzale Garino - davanti al cimitero), è promossa dall'amministrazione comunale in collaborazione con la Consulta Giovanile. Muniti di guanti e sacchi, si provvederà alla pulizia della pista ciclabile. Grazie alla preziosa collaborazione dell'Istituto "Patetta" di Cairo e del liceo "Calasanzio" di Carcare, verrà riconosciuto un credito formativo agli studenti aderenti all'iniziativa. Si ricorda a tutti i partecipanti di munirsi di guanti da lavoro. In caso di maltempo, l'iniziativa verrà rinviata a sabato 19 ottobre.

A LAIGUEGLIA torna "Il Salto dell’acciuga". Un incontro sulle vie del sale, enogastronomia, laboratori, incontri letterari, mostre e spettacoli, proposte artistiche della Liguria e del Piemonte.

SAVONA: cabaret con Dario Vergassola al Teatro Sacco. L'inizio è fissato per le 21;

sempre a SAVONA, due appuntamenti gratuiti dalle ore 17 alle 19 presso il Museo della Ceramica: la presentazione del libro fotografico Marcello Campora – Vincenzo Cabiati. Saint Sebastian. Ospite speciale Tatti Sanguineti con una sua lettura del lavoro di Vincenzo Cabiati; la presentazione del video Scanner del collettivo Multiplicity (Matteo Ghidoni e Alessandro Petti). Seguirà una visita a Scanner allestito nel Museo e all’opera Saint Sebastian. Saranno presenti gli autori.

Ancora a SAVONA, il mercatino dei Sapori Italiani con specialità enogastronomiche provenienti da tutta la Penisola. Dalle ore 8 alle 20 in corso Italia.

L’associazione "A Campanassa" di SAVONA celebra Cristoforo Colombo come “ponte fra popoli e culture”. Sabato 12 Ottobre il primo appuntamento sarà alle ore 10,00 nell’Atrio Torre del Brandale per l’apposizione della corona al busto di Cristoforo Colombo al suono della Campanassa con stacco musicale del Maestro Ivano Nicolini, saluto delle autorità, in particolare con i Dirigenti Scolastici Istituti savonesi. Seguirà dalle ore 10,30 - 12 con partenza da Piazza del Brandale, Corteo storico in costume per le vie del centro, accompagnati dalla Banda Forzano. Alle ore 18,30 incontro alla Torre del Brandale - Sala dell'Anziania con il Professor Sergio Guarino sul tema: “Due papi savonesi e Roma: Sisto IV, Giulio II e lo splendore del Rinascimento”.

QUILIANO: dalle ore 15 alle 20 presso il Circolo Arci di via Porcile, torna l'immancabile "Castagnata" con le immancabili focaccette.

Sabato 12 e domenica 13 tornano le Giornate FAI d'Autunno. Visite a TOIRANO (LEGGI QUI) e in Val Bormida presso l'ex Acna di CENGIO e la centrale elettrica SIPE di FERRANIA (LEGGI IL PROGRAMMA).