Felici e Veloci: le nuove (video)ricette di Fata Zucchina. Oggi cordon bleu con maionese e ketchup al peperone

Carne e peperone di nuovo insieme in questo cordon bleu d’ispirazione francese...con doppia variante piemontese!

Di tradizione francese, ma al 100% piemontese. Anche il cordon bleu può diventare “locale” se preparato con ingredienti di altissima qualità e provenienza nostrana. Come nel caso del CORDON BLEU CON MAIONESE E KETCHUP AL PEPERONE, un secondo piatto nutriente, sfizioso e super cromatico! https://www.youtube.com/watch?v=sS1pWIYn_ig INGREDIENTI Dosi per 4 persone: 4 fettine di carne di vitello 4 fette di fontina 40 grammi di prosciutto cotto Alta Qualità 1 uovo olio evo q.b pangrattato, sale e pepe q.b Per le salse: Ketchup al peperone 80 g di peperoni rossi 1 cucchiaio di concentrato di pomodoro 2 cucchiai di olio e vo e sale q.b Maionese al peperone: 80 grammi di peperone giallo 1 cucchiaino di curcuma 2 cucchiai di olio evo e sale q.b PREPARAZIONE Componete i cordon bleu mettendo su ogni fetta di carne una fetta di prosciutto e una di formaggio Quindi richiudeteli a metà

Passate i cordon bleu nell’uovo sbattuto e nel pangrattato

Cuocete in cordon bleu in una padella antiaderente in abbondante olio evo ben caldo

Per la maionese al peperone: frullate il peperone giallo con la curcuma, l’olio evo e il sale Per il ketchup al peperone: frullate il peperone rosso con il concentrato di pomodoro, l’olio evo e il sale

Servite ben caldi con le due salse IL BUGIARDINO DI FATA ZUCCHINA Una carne molto magra arricchita dal sapore del prosciutto cotto Alta Qualità e dalla fontina. Le salse inoltre sono super light grazie ai peperoni.

