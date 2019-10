Carcare, consegnate le nuove divise al gruppo comunale di Protezione civile (FOTO)

Nuove divise per il gruppo di Protezione civile del Comune di Carcare. La consegna è avvenuta nella giornata di ieri, sabato 12 ottobre. Presenti il sindaco Christian De Vecchi, il vice coordinatore del gruppo comunale della Protezione civile Cristina Giribone e il consigliere comunale Marco Camoirano, responsabile della Protezione civile per il Comune di Carcare.

"Ieri abbiamo consegnato 10 nuove uniformi agli associati - spiega in una nota il sindaco De Vecchi - Si tratta di un investimento a favore della "prevenzione e difesa del nostro territorio" che, si aggiunge agli interventi fatti nel fiume Bormida per mitigare i rischi alluvionali, alla pulizia di griglie e tombini in previsione delle stagioni autunnali e invernali, alla manutenzione dei defibrillatori posizionati nelle scuole e nelle palestre, cui seguiranno altri piccoli accorgimenti che, sommati tutti insieme dimostrano una sensibilità amministrativa in questo settore".

"Nell'auspicio che gli eventi di rischio siano "provvidenzialmente clementi" nei confronti della nostra e delle altre comunità cittadine" conclude il primo cittadino De Vecchi.