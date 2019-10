Carcare, la Croce Bianca inaugura due nuovi mezzi (FOTO)

Due nuovi mezzi per la Croce Bianca di Carcare. La cerimonia di inaugurazione si è tenuta nella giornata di ieri, sabato 12 ottobre, alla presenza delle autorità civili e militari e delle consorelle.

Nel dettaglio, i veicoli in questione sono: un'ambulanza Fiat Ducato Dangel 4x4 allestita da Aricar come centro mobile di rianimazione e un Fiat Doblò allestito da Alea per il trasporto disabili.

L'unità di rianimazione è stata intitolata a Riccardo Magnanini, un giovane milite dell'associazione mancato anni fa.