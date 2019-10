Giornate FAI d’Autunno, oltre 500 persone sabato a Toirano (FOTO)

È terminata la prima giornata d’autunno del FAI, organizzata dal Gruppo FAI Giovani di Albenga-Alassio, a Toirano. Un grande successo, più di 500 persone hanno partecipato con entusiasmo alle iniziative proposte in paese. La Delegazione si ritiene soddisfatta del risultato di questa prima giornata. Molti i visitatori che hanno deciso di venire a visitare le Grotte e il paese.

Le giornate non terminato qui, oggi, domenica 13 ottobre, continuano le iniziative del Fondo Ambiente Italiano. Saranno di nuovo aperte al pubblico, con visite guidate e condotte dai giovani volontari, dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.00, la Chiesa di San Martino da Tours, l’Oratorio del transito di San Giuseppe, il Museo Etnografico della Val Varatella (aperto già tutto l’anno) e, solo per gli iscritti FAI, Villa Mainero e Palazzo Garassini già D’Aste o Casa Domo De Aste. Inoltre continueranno le visite per il paese organizzate in determinati orari.

La Delegazione e il Gruppo Fai Giovani vi aspettano ai loro banchetti per vivere assieme un’altra giornata della cultura e della valorizzazione dei beni del nostro paese.

Vi ricordiamo che per informazioni è possibile consultare il sito www.giornatefai.it , scriverci una mail ad albenga@delegazionefai.fondoambiente.it o ad albenga@faigiovane.fondoambiente.it o recandosi direttamente al banchetto per le informazioni che potrete trovare in Piazza San Martino a Toirano.