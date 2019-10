Camper prende fuoco a Borgio Verezzi: uomo ustionato al Santa Corona (FOTO e VIDEO)

E' di una persona ustionata il bilancio dell'incendio divampato nella prima serata di ieri, sabato 12 ottobre, a Borgio Verezzi. L'allarme è stato lanciato in un parcheggio nella borgata Poggio, dove un camper ha preso fuoco per cause ancora in via di accertamento.

Immediato è scattato l'allarme. Sul posto i vigili del fuoco dei distaccamenti di Finale Ligure e Albenga, l'autobotte e un'ambulanza della Croce Bianca di Borgio.

Le fiamme hanno coinvolto anche alcune automobili parcheggiate vicino al caravan. La persona, pare un uomo, è stata trasportata in codice rosso presso il pronto soccorso dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.