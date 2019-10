Buon compleanno Molo 8.44 tra shopping, street food e pane e Nutella

Quest'anno non solo pane e Nutella e musica con il dj Carlito, ma anche una gustosa cucina di strada per tutti i gusti oltre naturalmente alle chiusura speciale dei negozi alle ore 22.00.

"È una iniziativa che è stata ben recepita per cercare di coinvolgere la clientela in un periodo in cui non si organizzano questo genere di cose se non nei festivi" spiega l'amministratore delegato del Molo Giovanni Mascherin.