Castagnate, fiere, sagre e sport: questa la domenica in Provincia di Savona

A LAIGUEGLIA torna "Il Salto dell’acciuga". Un incontro sulle vie del sale, enogastronomia, laboratori, incontri letterari, mostre e spettacoli, proposte artistiche della Liguria e del Piemonte.

QUILIANO: dalle ore 15 alle 20 presso il Circolo Arci di via Porcile, torna l'immancabile "Castagnata" con le immancabili focaccette.

ORTOVERO: festa d'autunno "U mangia’ de cà". Apertura stand dalle ore 12.30 con specialità polenta, pansotti e panfritto. Dalle ore 14 caldarroste.

SAVONA: torna la "caNstagnata", giunta alla settima edizione, organizzata in collaborazione fra i volontari della Lega nazionale per la difesa del cane e i volontari dell’Unione squadre antincendio boschivo (AIB) e Protezione Civile di Savona che divideranno il ricavato, con il patrocinio del comune. L'appuntamento è fissato presso il Canile di via Massa 11 a Legino dalle ore 15.

Sempre domenica, la 4° edizione del Triathlon Sprint Città di SAVONA. Triathlon Sprint Silver su strada: 750 m Swim, partenza dai bagni Lido, raggiungimento boa 1 e boa 2 uscita in spiaggia libera di fronte alla piscina olimpica Zanelli; 20 Km Bike, anello di 6,6 Km (x3) lungo la via Aurelia che da Savona porta verso Vado Ligure; 5 Km Run, giro del prolungamento e della fortezza del Priamar (x2).

"SAVONA-CADIBONA revival" passerella rievocativa non competitiva sulla ex s.s. 29 del passo di Cadibona. Esposizione vetture presso il centro commerciale Le Officine di Savona dalle ore 09.30. sino alle ore 11.45. Partenza ore 12. Arrivo a Cosseria ore 12.45.

L'associazione "A Campanassa" di SAVONA celebra Cristoforo Colombo come “ponte fra popoli e culture”. Domenica 13 Ottobre incontro alle ore 21,00 nella Chiesa di San Pietro in Via Untoria a Savona per “Cristoforo Colombo - Concerto dell'Accademia Teresiana con i Wafna Ensemble dedicato all'illustre Ammiraglio”.

Ancora a SAVONA, il mercatino dei Sapori Italiani con specialità enogastronomiche provenienti da tutta la Penisola. Dalle ore 8 alle 20 in corso Italia.

A VARAZZE l'Outdoor Fest 6.0. con esibizioni di parapendio, tour guidato di e-bike, escursioni in kayak, trekking panoramici e la 7° Voga in Riviera.

VADO LIGURE: il Compleanno del Molo 8.44 tra street food, shopping center e musica. Domenica 13 ottobre lo shopping center più grande della Liguria festeggia gli anni coinvolgendo grandi e piccini in una festa speciale con al centro una dolce sorpresa: un goloso pane e nutella che si svolgerà dalle ore 15.00 alle 19.00 e che vedrà protagonista Dj Carlito che allieterà il pubblico presente. Ma non solo: infatti sarà presente lo street food, pausa ideale per poter passare una giornata spensierata in famiglia immergendosi nella shopping experience vadese grazie all’apertura dei negozi dalle 9 alle 22 e per i più piccoli la possibilità di divertirsi con il luna park presente al primo piano.

Domenica 13 tornano le Giornate FAI d'Autunno. Visite a TOIRANO (LEGGI QUI) e in Val Bormida presso l'ex Acna di CENGIO e la centrale elettrica SIPE di FERRANIA (LEGGI IL PROGRAMMA).

Sempre a CENGIO, Festa della Castagna. Questo il programma: dalle ore 12 Polentata in Loc. Isole. A seguire Castagnata, Frittelle De.Co di Cengio. Mercatino e Gonfiabili (gratis).