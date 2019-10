Savona, 3 supereroi in visita alla Pediatria del San Paolo (FOTO e VIDEO)

Mattia Villardita, 26enne di Savona ha iniziato da un anno a vestire i panni dell'uomo ragno e creare il progetto "Heroes in the ward".

"La cosa più preziosa che puoi ricevere nella vita dalle persone è proprio il loro tempo. Non sono le parole, non sono le cose materiali ma il tempo. Perché quello non torna indietro e quello che dai alle persone é il regalo più grande che tu possa fare. Quello che ho trovato é stata una cosa indescrivibile e senza prezzo: la gratitudine di questi bimbi e dei loro genitori che mi ringraziavano con il cuore in mano per aver fatto cosa poi? Essermi fermato a riflettere sulla vita quotidiana che attanaglia tutti noi e iniziare a pensare un po' più agli altri" spiega Mattia.