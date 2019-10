Albenga, un successo il primo appuntamento di "Ottobre De André" (FOTO)

“Questa volta i Fieui di Caruggi si sono davvero superati!” è il commento che si sentiva ripetere all’uscita del Teatro Ambra sabato scorso dopo il Gran Concerto per don Gallo.

E la conferma viene da una voce autorevole, quella di Antonio Ricci che ha assistito all’evento in platea con la famiglia: “Albenga ha goduto di un momento musicale e spettacolare straordinario. Quasi tre ore tutte ad altissimo livello, in cui gli ospiti hanno dato il meglio non solo artisticamente, ma soprattutto umanamente spendendo tutte le loro energie per una causa nobile: la solidarietà. Ormai i Fieui di Caruggi, di cui orgogliosamente faccio parte, mi stupiscono ogni volta un po’ di più. Direi che stanno … crescendo bene!”.

Gli fa eco il sindaco Riccardo Tomatis: “Non me l’aspettavo! Centinaia di persone entusiaste a cantare insieme a chi era sul palco canzoni che ormai fanno parte della memoria collettiva italiana. Bravissimi tutti!”.

In effetti sul palco del Teatro Ambra si sono succeduti – in un tripudio di luci, colori ed effetti speciali musicisti straordinari: la Superband (Giorgio Usai, Alfredo Vandrise, Enrico Bianchi, Paolo Ballardini), Paolo Vallesi e la “strana” coppia Shel Shapiro e Maurizio Vandelli che, accompagnati dalla band di Love & Peace, hanno divertito, commosso ed emozionato un pubblico caloroso e partecipe. Ottobre De André continua.