Area di Crisi Complessa, Pasa (Cgil): "Non è ancora stata sbrogliata la matassa dei finanziamenti"

" Si è tenuto questa mattina alle ore 13.30 l'incontro tra Cgil Cisl e Uil di Savona e la Regione Liguria. Incontro sollecitato proprio dalle Organizzazioni sindacali lo scorso 9 settembre per chiedere all'assessore regionale Benveduti aggiornamenti sull'iter dei bandi Regionali e Nazionale ". Si apre così la nota ufficiale diffusa dalla Cgil Savona in merito al tema dell'Area di crisi industriale complessa del Savonese.

"L'assessore e i suoi collaboratori ci hanno illustrato il risultato dei bandi regionali - ci sono state oltre 60 richieste per oltre 30 milioni di finanziamenti con circa 300 nuovi occupati (progetti che hanno iniziato ad essere verificati da Filse), inoltre sono già stati valutati positivamente 5 progetti per investimenti su ricerca e sviluppo con circa 30 nuovi occupati - ricercatori" prosegue il documento firmato dal segretario Andrea Pasa.

"Brutte notizie invece sul fronte Nazionale, dove Invitalia non ha ancora sbrogliato la matassa dei finanziamenti, causa ricorso al Tar di due imprese a cui erano state bocciate le domande di finanziamento. Inoltre abbiamo concordato con la Regione Liguria di predisporre una richiesta di incontro indirizzata ai due Ministero interessati dall'accordo di programma del 2018 (MISE e MIT) per verificare lo stato di avanzamento degli impegni assunti-su finanziamenti, nuove attività produttive, infrastrutture ecc... Ferme al palo anche le politiche attive e la formazione, la Regione Liguria in questi due anni poco o nulla ha fatto su questi temi, per questo chiederemo nelle prossime settimane un incontro con l'assessorato interessato" conclude infine il segretario della Cgil savonese.