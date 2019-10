Giusvalla, il 17 ottobre viene presentato il progetto Asl "Infermiere di famiglia e comunità"

Giovedì 17 ottobre, presso i locali della Croce Bianca di Giusvalla, si terrà la presentazione alla cittadinanza del progetto "Infermiere di famiglia e comunità", promosso in via sperimentale dall'Asl 2. L'appuntamento è fissato per le ore 21.

L'Infermiere di famiglia e comunità e un professionista territoriale che assiste la persona con età ≥75 anni al suo domicilio, in collaborazione con altri operatori socio-sanitari, al fine di evitare ricoveri non necessari, favorire la de-ospedalizzazione, presidiare l’efficacia dei percorsi terapeutici e supportare la famiglia.

Alla serata prenderanno parte il consigliere regionale Paolo Ardenti, le infermiere dell'Asl 2, il dottor Fabio Robusto e la dottoressa Carlotta Broadbridge.