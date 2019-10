"I bambini non si toccano", Più Italia: "Rinnoviamo l'invito al sindaco di Pietra"

Come già nota da qualche tempo (leggi QUI) venerdì 18 ottobre a Pietra Ligure, alle ore 18.00 in Piazza Vecchia, si svolgerà la manifestazione "I bambini non si toccano" promossa dal movimento Più Italia e organizzata da un gruppo di mamme "ingiustamente private dei loro figli" (così si legge sulla locandina dell'evento).

Per l'occasione, il presidente nazionale di Più Italia, Fabrizio Pignalberi, rinnova l'invito al sindaco di Pietra Ligure, Luigi De Vincenzi, a partecipare alla manifestazione: "Rinnovo l'invito - spiega Pignalberi - perché ritengo che sia doveroso per un sindaco che rappresenta un paese partecipare e intervenire su queste tematiche importanti che non devono avere colori di partito. Non si possono fare questioni di politica o di partito sulla pelle delle famiglie e dei bambini".

L'appuntamento in questione, una volta annunciato, aveva sin da subito smosso l'opinione pubblica, oggi come non mai sensibile al tema della sottrazione illecita di minori: argomento tristemente legato all'ormai noto caso Bibbiano, località in provincia di Reggio Emilia al centro di un'inchiesta che da tempo sta occupando le pagine della cronaca nazionale.

Proprio l'accostamento di Pietra Ligure ad una vicenda simile a quella del paese emiliano, ha provocato una presa di posizione piuttosto netta da parte del sindaco pietrese Luigi De Vincenzi che, attraverso una comunicazione ufficiale, aveva dichiarato che "L'amministrazione comunale, al fine di tutelare l'immagine del paese, del Comune e degli operatori, si riserva di dare mandato ai propri legali di avviare le azioni opportune nelle competenti sedi nei confronti di chi abbia associato il nome di Pietra Ligure ad altri fatti verificatisi in altri luoghi e di chi abbia utilizzato tale collegamento improprio a fini strumentali, siano essi privati, associazioni o media".