Indice di criminalità: nella classifica generale Savona si piazza all'undicesimo posto

"Il Sole 24 ore" analizza l'indice di criminalità nelle province del nostro paese durante l'anno scorso. La classifica è stata pubblicata nella giornata odierna, lunedì 14 ottobre.

La graduatoria redatta prendendo in esame i dati forniti dalla Pubblica sicurezza del ministero dell'Interno, prende in esame le denunce emerse dalle segnalazioni delle forze di polizia. I dati sono stati rapportati alla popolazione Istat della provincia al 1 gennaio 2019.

Dalla classifica generale emerge che Milano si piazza al primo posto con 7.017 denunce ogni 100 mila abitanti. Completano il podio le province di Rimini (6430,1) e Firenze (6252,8).

La Provincia di Savona invece, si classifica all'undicesimo posto, con 4704,3 denunce ogni 100 mila abitanti. Per quanto riguarda le altre Province liguri: 9° posto per Imperia (4799,9), 10° posto per Genova (4732,5), 30° posto per La Spezia (3796,8).

All'ultimo posto si è piazzata la provincia di Oristano con 2355 denunce (1493,3).

Il numero totale di denunce nel savonese, ammonta a 12987. Nel dettaglio:

- tentati omicidi 2° posto con 13 denunce (4,7 ogni 100 mila abitanti);

- furti con strappo 15° posto con 80 denunce (29 ogni 100 mila abitanti);

- furti con destrezza 10° posto con 946 denunce (342 ogni 100 mila abitanti);

- furti in abitazione 8° posto con 1385 denunce (501,7 ogni 100 mila abitanti);

- furti esercizi commerciali 21° posto con 462 denunce (167,4 ogni 100 mila abitanti);

- furti autovetture 56° posto con 142 denunce (51,4 ogni 100 mila abitanti);

- rapine 18° posto con 116 denunce (42 ogni 100 mila abitanti);

- estorsioni 31 posto con 50 denunce (18,1 ogni 100 mila abitanti);

- associazioni a delinquere 66° posto con 1 denuncia;

- riciclaggio impiego denaro 90° posto con 2 denunce;

- truffe e frodi informatiche 5° posto con 1233 denunce (446,6 ogni 100 mila abitanti);

- incendi 10° posto con 51 denunce (18,5 ogni 100 mila abitanti);

- stupefacenti 20° posto con 222 denunce (80,4 ogni 100 mila abitanti);

- violenze sessuali 21° posto con 27 denunce (9,8 ogni 100 mila abitanti).