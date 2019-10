Savona, alla SMS Milleluci di Legino inaugurata la nuova aula studio dedicata a Mario Rossi (FOTO)

Ieri, 13 ottobre, alla SMS Milleluci di Legino a Savona abbiamo inaugurato la nuova aula studio dedicata a Mario Rossi.

"Mario era una persona attenta, sempre pronta ad ascoltare ed a tendere una mano a chi ne aveva bisogno. Tutto quello che è stato fatto a Legino, dal dopoguerra in poi, è passato attraverso lui: parrocchia, quartiere, asilo e, non ultima, la società" spiegano dal Consiglio della S.M.S Milleluci.

"È stata una figura di spicco nel mondo del lavoro, nel mondo dell’associazionismo e dello sport. Con lui, i giovani hanno, per la prima volta, sentito parlare di solidarietà: la sua apertura verso il prossimo, chiunque fosse, era un esempio per tutti e, come diceva Pertini, “i giovani non hanno bisogno di sermoni ma di esempi”. La società è stata la sua ultima “conquista”: per decenni è stato inimmaginabile per tutti quelli del mondo cattolico pensare di poter frequentare la società; anche in questo è stato precursore e ha saputo oltrepassare questa linea di separazione ponendo le basi di un progetto comune, che ora è arrivato ad una concreta collaborazione".

"Per i familiari era “zio Mario”, per i colleghi delle Funivie era il “direttore”, per la gente di Legino “testa gianca” o più comunemente “U Russci”. Ognuno, a modo suo, lo ricorda e, nel dedicargli questa aula, la società vuole riconoscere il suo impegno straordinario verso i giovani e la sua attenzione costante verso le loro problematiche - conclude - Sarà uno spazio per tutti i ragazzi, aperto tutti i giorni (tranne il lunedì) dalle 8:30 fino a sera. L’aula piena di giovani sarà il modo più bello di rendere il suo ricordo indelebile".